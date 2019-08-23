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عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي اليمني يكشف حقيقة توقف أعماله في «عدن» - بيان

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عن استمراره في ممارسة مهامه وأعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي كافة فروعه، خلال أيام الدوام الرسمي.

وأهاب البنك المركزي في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك، بالجميع احترام حيادية البنك المركزي كمؤسسة، وطنية تخص كل اليمنيين دون استثناء.

يأتي ذلك عقب تداول بعض المواقع الإخبارية، أخبار تتحدث عن توقف عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت ميليشيا الانتقالي الإماراتي سيطرت، الأسبوع الماضي، على كافة المؤسسات الحكومية بعدن قبل أن تنسحب من البنك المركزي وفقاً لاتفاق مع لجنة عسكرية سعودية إماراتية.