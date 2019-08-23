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عدن - ياسمين التهامي - الوزير «عطية» يزور المرضى من الحجاج اليمنيين بمستشفيات مكة المكرمة

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قام وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الخميس 22 اغسطس 2019 م بزيارة تفقدية لأحوال المرضى من الحجاج اليمنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات مكة المكرمة.

واطلع عطية على احوال المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز و الملك فيصل وكذا طبيعة الرعاية الصحية المقدمة لهم بعد خضوع بعضهم لعمليات جراحية أو من هم في أقسام الرقود والعناية المركزة.

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ووجه الوزير اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج اليمنية متابعة كل المرضى بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة السعودية.

وثمن الوزير عطية ما تقدمه المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير ورعاية صحية بالمرضى الحجاج سواءا اليمنيين أو من الدول الأخرى.

إلى ذلك استمع وزير الأوقاف والإرشاد من المعنيين في وزارة الصحة السعودية واللجنة الطبية اليمنية إلى شرح مفصل عن الحالات و الوفيات من الحجاج ومستوى التنسيق الكبير بين الجانب اليمني والسعودي في استقبال و رصد كل الحالات المرضية و إستكمال علاجها.

من جانبه ثمن رئيس اللجنة الطبية في بعثة الحج اليمنية الدكتور/ عبدالرقيب محرز اهتمام وزارة الأوقاف والإرشاد لكل الحالات منذ بدء موسم الحج لهذا العام حتى الآن.

لافتا إلى أن اللجنة الطبية تعمل على متابعة و تحويل كافة المرضى إلى المستشفيات السعودية حسب الحالة المرضية للحاج.