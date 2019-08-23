شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من تشكيله.. المجلس السيادي السوداني يعلن قراره حول مصير القوات السودانية المتواجدة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من تشكيله.. المجلس السيادي السوداني يعلن قراره حول مصير القوات السودانية المتواجدة في اليمن

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال الفريق «شمس الدين الكباشي»، عضو المجلس السيادي السوداني، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن «الحكومة السابقة هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن، وحتى الآن لا تحفظات على هذا القرار». Advertisements وأضاف الكباشي في مقابلة مع «سبوتنيك»: «قواتنا خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد». وتابع، «أعضاء المجلس يحملون رؤى مشتركة حول معظم القضايا، ولا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلية، والمرسوم الدستوري صدر بتشكيل المجلس أمس الأربعاء، وعقد بعدها عدد من الاجتماعات». وكانت قوى سودانية قد طالبت العام الماضي بإعادة القوات من اليمن، بعد خسارة مجموعة من الجنود في مواجهتها مع الحوثيين. ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، ولم يعلن عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أكد استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن. ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من تشكيله.. المجلس السيادي السوداني يعلن قراره حول مصير القوات السودانية المتواجدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مأرب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.