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عدن - ياسمين التهامي - استدعاء قيادي حضرمي رفيع الى الرياض والمملكة ترسل طائرة خاصة لإحضاره بعد ساعات من دعوته لتولي قيادة حضرموت بكامل الصلاحيات

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس 22 اغسطس/آب، ان القيادة السعودية استدعت القيادي الحضرمي عمرو بن حبريش، بعد ساعات من دعوته لتولي قيادة محافظة حضرموت بكامل الصلاحيات.

وقالت المصادر ان طائرة سعودية خاصة وصلت، عصر اليوم، الى مدينة المكلا ونقلت وكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبربش الى العاصمة السعودية الرياض.

وأمس الاربعاء، اقترح عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت، تولي قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة كامل زمام الأمور بالمحافظة.

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وأشار ”بن حبريش“ في منشور بصفحته الرسمية أن اقتراحه يأتي من منطلق درء الفتن والصراعات وكون قيادة السلطة ممثلة بمحافظ حضرموت أعلى سلطة شرعية رسمية محلية من أبناء المحافظة.

وطالب بمنح كافة الصلاحيات لسطة حضرموت لإداء المهام داخل المحافظة وبسط نفوذها وإحكام كامل سيطرتها في نطاق اختصاصها.

وأضاف: يجب أن تمنح الصلاحيات بما يمكنها من القيام بتطبيق خططها في كل المجالات العسكرية منها والأمنية والخدمية والإدارية في إطار العمل المؤسسي الرسمي المسؤول الذي ينبغي أن تنصب لدعمه جهود ورعاية دول التحالف العربي وتعززه وترفده الجهود المجتمعية للخروج بنتائج إيجابية سلمية مربحة للجميع.

ويرأس الشيخ بن حبريش أكبر تجمع مجتمعي قبلي ومدني في حضرموت هو حلف حضرموت إضافة إلى رئاسته لمؤتمر حضرموت الجامع الذي يضم مختلف أطياف المجتمع في حضرموت ومكوناتها السياسية والاجتماعية.

ويأتي حديث بن حبريش بعد أيام من التمرد المسلح في عدن وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن.

وكان بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب تمرد عدن أكد سعيه لما أسماه تحرير وادي حضرموت الذي تتواجد به قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للشرعية اليمنية.