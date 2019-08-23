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عدن - ياسمين التهامي - هجوم سعودي شرس على الامارات وحديث عن «خيانة» حدثت في عدن دون علم قيادة التحالف

الخميس 22 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

انتجت الاحداث الاخيرة في عدن (جنوبي اليمن) وما شهدته من انقلاب مسلح نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي ، انتجت ازمة غير معلنة بين السعودية والامارات . Advertisements ومع ان المواقف الرسمية بين البلدين اتسمت بالهدوء والاشادات المتبادلة الا ان تراشقات وحربا كلامية شهدتها مواقع التواصل، بحسب رصد مأرب برس ، بين كتاب وسياسين ومحللين سعوديين واخرين من دولة الامارات ، بسبب انقلاب عدن. ويدعم ناشطون سعوديون موقف المملكة المساند للشرعية والرافض لتقسيم اليمن ، فيما يروج ناشطون وكتاب اماراتيون لفكرة الانفصال ودعم المليشيات المتمردة . جديد هذه الحرب والتراشقات الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ السعودية "سابراك" الذي شن هجوماً شديد اللهجة ضد "من كان وراء" ما حدث في عدن في اشارة للامارات، متوعداً إياهم بـ"خسارة فادحة جداً" نتيجة ما فعلوه. حيث قال سلمان الأنصاري في تغريدة له في تويتر، "إن خلط الأوراق الذي حدث في عدن وجنوب اليمن بلا تنسيق مع قيادة التحالف ما هو والله إلا خيانة صريحة مكتملة الأركان؛ وطعن حقيقي في الظهر؛ وسيخسر خسارة (فادحة جداً) كل من كان وراءه على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف رئيس "سابراك" التي توصف بـ"اللوبي السعودي" بواشنطن: "السعودية قد تسامح بحكمتها وعلو شأنها متى رأت ذلك؛ ولكنها (لا تنسى).

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