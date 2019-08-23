شبوة الآن على صفيح ساخن وعتق تكسر التوقعات.. انسحاب القوات السعودية بعد ساعات من وصولها.. (تفاصيل...

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية مطلعة لـ"بويمن" قبل قليل أن القوات السعودية التي كانت قد وصلت مدينة عتق صباح، غادرت المدينة باتجاه منطقة بلحاف..

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومليشيات موالية للامارات بعد ساعات من انسحاب القوات السعودية،

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في حين نقلت مصادر محلية عن وصول عدد من القتلى والجرحى الى مستشفى عتق بينهم مدنيين جراء القصف المتبادل بين قوات الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي بمديرية عتق بمحافظة شبوة شرق اليمن.

واعلنت مصادر اعلامية تابعة لقوات الانتقالي عن سقوط قائد عسكري في قوات النخبة يدعى عوني العولقيِ.

وقال شهود عيان ل"شبكة أبابيل نت " ان دوى انفجارات عنيفة ومتتالية يسمع دويها جراء استهداف قوات الانتقالي للمقرات والمواقع الحكومية بمختلف الاسلحة الثقيلة والصواريخ الحراراية من شرق وغرب مدينة عتق.

واشارت المصادر الى ان قوات الانتقالي تمكت من التسلل الى بعض المواقع تحت غطاء مدفعي وقصف هستيري ومكثف على مصادر النيران من المقاومة من داخل المواقع الحكومية .

ولفتت المصادر ان مقاومة شرسة وثبات حتى اللحظة للقوات الحكومية المسيطرة على مدينة عتق بشكل كامل بعد انسحابها من المواقع والنقاط في اطراف المدينة جراء استهدافها من قبل قوات الانتقالي بقصف مدفعي مكثف وغير مسبوق مع تحليق مستمر لطيران حربي فاتح لحاجز الصوت.

ونوهت المصادر من مواجهات دامية ستشهدها مدينة عتق وقد تتحول المدينة الى ساحة حرب مفتوحه جراء استمرار ارسال الامدادات التى تصل طرفي الصراع في شبوة وغياب الاصوات المنادية التهدئة ووقف القتال.