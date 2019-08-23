شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المخابرات الأمريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر موقع مختص بالجرائم والحوادث التي ترتكب في مقاطعة “ويك” بولاية كارولينا الشمالية تفاصيل حول توقيف السعودية الهاربة للولايات منذ 2017 “موضي الجهني” .

وذكرت وسائل إعلامية تفاصيل قصة الجهني ، مشيرين إلى أنها هربت للولايات المتحدة في 2017 وبدأت في الإساءة لأهلها وبلدها ، وزعمت أنها إذا بقيت في السعودية سوف تسجن .

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عام من هروبها قبض على الجهني 3 مرات في 4 تهم منها تهم مخلة بالشرف، وهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير ، وتهمة حيازة ممنوعات (متلبسة) ، وتهمة الهجرة الغير شرعية ، وكذلك إزعاج السلطات بالاتصال على الرقم 911 بشكل متكرر خلال عام كامل دخلت السجن 3 مرات وخرجت منه قبل عدة أشهر وتحديداً في مارس 2019 .

وكشف وسائل إعلامية أنه بعد خروجها من السجن بشهرين ذهبت لولاية كارولينا الشمالية وقبض عليها قبل شهر ونصف بتهمة الاعتداء وتهديد شخص بسلاح قاتل ، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات .