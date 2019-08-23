ورد الآن : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد..ما الذي يحدث..؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نحو 1000 امرأة سعودية غادرت المملكة عبر منفذ حدودي واحد، بعد ساعات من دخول قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة وليها حيز التنفيذ. أخبار قد تهمك: Advertisements وأفادت صحيفة "اليوم" بأنه تم السماح بمغادرة 1000 مسافرة عبر معبر مناف المنطقة الشرقية دون تصريح، وذلك بناء على تعليمات السفر الجديدة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي أمرها، إضافة إلى تمكين المتزوجات والمبتعثات والموظفات المشاركات في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر. وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم: "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر". وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعديل نظام وثائق السفر، بما يسمح للمرأة التي تجاوزت سن 21 باستصدار جواز سفر، والمغادرة دون إذن وليها.

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