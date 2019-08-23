شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الاشتباكات تتوسع وتدخل اسلحة ثقيلة في شبوة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشبت مواجهات عسكرية محتدمة بين القوات الشرعية وقوات المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتيا، مساء اليوم الخميس، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة 'جنوب شرق .

وتشيرا الانباء الأولية إلى تقدم قوات الحكومة الشرعية وسط خسائر فادحة لقوات الانتقالي إضافة إلى وقوع عددا من جنوده في الأسر

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ووفقا لمصادر مطلعة ، إن مليشيا النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المجهزة اماراتيا حاولت السيطرة علي مدينة شبوة، في محاولة لبسط سيطرتها في مواجهة الحكومة الشرعية.

واندلعت تلك المواجهات الحامية بين الطرفين بعد ساعات من خروج اللجنة السعودية التي زارت شبوة اليوم، وعدم تمكنها من الوساطة لإنهاء التوتر.

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وذكر أن الانتقالي الجنوبي رفض كل المقترحات، وكانت قوات سعودية مرافقة لوساطة وصلت، اليوم الخميس، إلي مدينة عتق مركز محافظة شبوة 'جنوب شرقي اليمن' لتتمركز في مطار المدينة.