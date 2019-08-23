تعرف عليه.. "الإنتقالي" يكلف قيادي حوثي كبير لإسقاط شبوة بدعم ومشاركة الإمارات (صوره)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة، بأن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، كلف قيادي في الحراك الجنوبي على إرتباط بمليشيا الحوثي وحزب الله، لقيادة معركة إسقاط المحافظة.

وقالت المصادر، بأن "الانتقالي" كلف المدعو حسن بنان، لقيادة المعارك وإسقاط محافظة شبوة، رغم ارتباطه المعروف بمليشيا الحوثي الانقلابية وحزب الله اللبناني، مما يؤكد التعاون بين مليشيات الحوثي ومليشيات الإنتقالي في محاربة الشرعية وتقسيم اليمن بدعم ومشاركة الإمارات وإيران.

وأوضحت بأن "بنان" تم استقطابه من قبل حزب الله في عام 2000م ليظهر قيادي بـ الحراك الجنوبي عام 2008م، وفي عام 2015م قاد معركة إسقاط شبوة بيد الانقلاب الحوثي واعتقلته السلطات السعودية آنذاك وظل في المعتقلات لمدة أربعة أعوام.

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