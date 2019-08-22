شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المتهم بممارسة الفاحشة مع نساء قريته.: ” أنا ضحية وأتمنى التوبة “ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ألقت الشرطة المصرية، يوم الأربعاء، القبض على رجل متهم بممارسة الفاحشة مع عدد من نساء قريته وتسريب فيديوهات لهن.
وقال المتهم اليوم في أقواله أمام النيابة؛ إنه لم يسرب الفيديوهات، وسقط ضحية لإغواء 4 سيدات له.
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وأكد على أنه نادمًا لممارسته الرذيلة مع الـ 4 سيدات، متمنيًا التوبة، لافتًا إلى أنه حاول منع الفيديوهات من الانتشار، وفشل.
وفيما يخص نشر الفيديوهات قال إنه دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات في القرية، ولكن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته وطلب مبلغ 50 ألف جنيه.
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