تعرف على قائد القوات التي فرضت السيطرة الكاملة على كريتر وأغلقت جميع الطرقات المؤدية إلى معاشيق؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي من السيطرة على الوضع الأمني في معاشيق وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى " القصر "بعد إنسحاب ماتبقى من قوات الحماية الرئاسية المكلفة بتأمين معاشيق بإشراف سعودي أدى ذلك إلى نهب مخازن الأسلحة والذخائر والممتلكات من قبل المواطنين وحراسة القصر الرئاسي. ويأتي تدخل قوات اللواء الخامس بقيادة النوبي لمنع عملية نهب السلاح من قبل المواطنين الذين يرتدون ملابس عسكرية ومدنية، وأوضحت المصادر بإن انسحاب أفراد الحراسة من مواقعهم نتيجة خلافات نشبت بين قيادات ألوية الحماية الرئاسية على مخازن السلاح أدى إلى الاشتباك والتنسيق فورا لدخول المواطنين لنهب مابداخله. أخبار قد تهمك: Advertisements الجدير بالذكر ان قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة مختار النوبي قد انسحبت من قصر معاشيق ومحيطه عقب سيطرتها الكاملة على القصر الرئاسي في الأحداث الأخيرة استجابة لطلب الأشقاء في التحالف العربي، ولذلك تعهدت بتأمينه اللجنة الأمنية السعودية المتمركزة في معاشيق التي لم تحرك ساكنا لمنع عمليات النهب وحالة الفوضى التي جرت في المنطقة .

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