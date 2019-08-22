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الخميس 22 أغسطس 2019
وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي يغادر مدينة جدة السعودية
كتب
الخليج 365
غادر وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساء اليوم، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت مصادر إعلامية .
وقالت المصادر، أن وفد المجلس الذي يترأسه رئيس هيئة الرئاسة، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، غادر مدينة جدة بعد رفض حكومة الشرعية الاستجابة لدعوة وزارة الخارجية السعودية إلى إجتماع طارئ عقب التطورات التي شهدتها العاصمة عدن .
وكان وفد المجلس الإنتقالي قد وصل إلى مدينة جدة، أول أمس، للمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى إنهاء الخلافات بين الأطراف المشاركة في قتال ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ويضم وفد المجلس الإنتقالي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان الكاف .
ولكن الشرعية رفضت المشاركة في الحوار قبل تنفيذ إشتراطات تقضي بعودتها إلى عدن، الأمر الذي تسبب بعرقلة إنعقاد الحوار .
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