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الخميس 22 أغسطس 2019
ميليشيا الحوثي
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الیمن العربي - الحدیدة
جددت ملیشیا الحوثي الموالیة لإیران استهدافها الیوم الخمیس لمطاحن البحر الأحمر في مدینة الحدیدة غربي البلاد، مستخدمة القذائف المدفعیة . وذكر مصدر محلي، أن مقذوف مدفعي من سلاح هاون أطلقته ملیشیا الحوثي من مناطق تمركزها، سقط في أحد المباني بمطاحن البحر الأحمر.
ً مادیة كبیرة. ّفة أضرارا وحسب المصدر فإن القصف الذي شنته الملیشیات أدى إلى اشتعال النیران في المكان مخل سبق وأن أقدمت الملیشیات على استهداف مطاحن البحر الأحمر مرات عدة بالقذائف المدفعیة وبالأسلحة الثقیلة وتضررت بشكل كبیر ، ً ، وتحتوي المطاحن على كمیات كبیرة من القمح التي
وعملت الفرق الأممیة على إصلاحها في إطار مساعیها لعودتها للعمل مجددا رفضت الملیشیات السماح بإخراجه من داخلها في وقت سابق. وتضاف عملیة استهدأف المطاحن الى سلسلة عملیات التصعید الخطیرة التي تنفذها الملیشیات في الآونة الأخیرة، بالإضافة إلى عملیات التحشید لنزید من مسلحیها وحفر الأنفاق والخنادق التي تقوم بها الملیشیات في معظم مناطق المدینة وأطرافها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اندلاع حرائق بمطاحن البحر الأحمر جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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