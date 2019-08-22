حملة تفتیش للصیدلات في تعز لسحب الأدویة منتهیة الصلاحیة

دشن فرع الهیئة العلیا للادویة والمستلزمات الطبیة بتعز الیوم، حملة تفتیش واسعة علی السوق الدوائیة بعدد من مدیریات المحافظة. وقال مدیر فرع الهیئة الدكتور محمد الصوفي بحسب وكالة الانباء الیمنیة (سبأ)، ان الحملة تنفذ بالتعاون مع الجهات الامنیة المختصة، وتهدف الى ضبط السوق الدوائي ومتابعة الادویة المهربة...مشیرا الی ان جمیع المنشآت الدوائیة بالمحافظة من صیدلیات ومخازن ادویة ووكالات بیع بالجملة ستشملها هذه الحملة.



ولفت الی ان الكادر العامل في هذه المنشآت سیكون من ضمن اهداف الحملة لحصر المشتغلین القانونیین ومنع المخالفین.

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