شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المجلس الانتقالي يحرك قوة ضخمة لاقتحام محافظة جنوبية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة ابين قبل قليل ان قوة عسكرية معززة بالاطقم والعربات مرت بوسط مدينة زنجبار قادمة من عدن تابعة للمجلس الانتقالي.

ولم يدلي اي مصدر عن قبلة القوة العسكرية ورجح متابعون ان القوة العسكرية من المتوقع تتجه صوب محافظة شبوة لدعم قوات النخبة الشبوانية

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وتشهد،محافظة شبوة توترا عسكرية بين قوات النخبة الشبوانية واللواء 21 المرابط في العاصمة عتق بعد فشل وساطة قبلية قضت بإخراج اللواء 21 والقوات الخاصة التابعة للشرعية اليمنية باتجاه مأرب وازالة النقاط المستحدثة وكذلك اقصاء ابناء المحافظات الشمالية من كافة التشكيلات العسكرية.

ونقل شهود عيان اليوم الخميس عن وصول قوة سعودية الى مطار عتق لخفض التوتر هناك بين الانتقالي والشرعية اليمنية.