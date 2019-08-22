شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : لواء جنوبي كبير جداً يعلن بكامل قواه العسكرية والبشرية تأييده للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن اللواء 115 في مديرية لودر بمحافظة أبين تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت مصادر مطلعة "ان اللواء 115 والذي يقوده العميد سيف القفيش اعلن تأييده للمجلس وتجنب اللواء والمديرية اي صراع". وكانت مفاوضات قادتها شخصيات مدنية وعسكرية افضت الى تسلم اللواء للمجلس الانتقالي. Advertisements

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