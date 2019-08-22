شكرا لقرائتكم خبر عن قائد معركة تحرير عدن “عبدالله الصبيحي” محذراً عصابات الانتقالي:سنلتقي غداً في ميادين القتال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قائد معركة تحرير عدن ضد مليشيات الانقلاب الحوثية في العام 2015، العميد الركن عبدالله الصبيحي، تحذيراً شديد اللهجة لمليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً والمتمرد على الشرعية.

وقال الصبيحي في رسالته التحذيرية التي حصل “عدن نيوز” على نسخة منها :إن ما يحصل لإبناء محافظة أبين من استفزاز من قبل المجلس الانتقالي واصحاب الضالع من مداهمة منازلهم والتحرك إلى محافظة أبين ومحاصرة الشرطه العسكرية والأمن الخاص ماهو إلا تحدي لمشاعر أبناء أبين الشرفاء”.

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ووجه تحذيره لعصابات الامارات في اليمن “مليشيات المجلس الانتقالي” وها نحن نحذر المجلس الانتقالي و أبناء الضالع ويافع و نقول لهم : إن هذا هو دين عليكم وسيتم قضاءه بعد سنة، أو سنتين بالكثير ، و نحذر أبناء الضالع ويافع ( الشرفاء ) بعدم التوسط ، أو التدخل لانقاذ هؤلاء المعتوهين حيمنا يكونوا بقبضة أبناء أبين ،، و قد أعذر من انذر، و الأيام دول ( وتلك الايام نداولها بين الناس)”.

واستطرد العميد الصبيحي: “لقد استعنتم بالروس في ???? م لاخراجنا من البلاد واستعنا نحن أبناء أبين بإخواننا الشمالين ، و أخرجناكم في ?? م ، و استعنتم بدول التحالف العربي في ????م ، و أخرجتمونا، وسنستعين بدول خلال هذه السنة ، أو التي بعدها، وسنخرجكم .. ، ( وتلك الايام نداولها بين الناس )ولن تضحكوا كثيراً ، ( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلباً ينقلبون ) ،، ولن تموت العرب إلا متوافية وسنواجه التحدي بالتحدي، و لن نقود العمليات من فوق السفينة الامارتية من ساحل البريقة.. سنقودها ونحن في مقدمة الصفوف وسيعلم الخونة المأجورين بأن محافظة ابين لم”.

واختتم رسالته :”ولن تخضع أبداً مادامت نساء أبين ينجبن الرجال، وسنلتقي غداً في ميادين القتال، ولن نغفر لأي شخص أساء لمحافظة أبين الأبية ، وإن غداً لناظره قريب”.