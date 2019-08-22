شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اللواء أحمد مساعد حسين يقرر المواجهة العسكرية مع الانتقالي الجنوبي في ‘‘شبوة’’ ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المناضل الوطني المعروف ورئيس الهيئة الشعبية بمحافظة شبوة اللواء احمد مساعد حسين كافة ابناء المحافظة الى رص صفوفهم والعمل على حمايتها وتنميتها وتجنيبها الصراعات والفتن . وأهاب خلال مؤتمر صحفي له عقد اليوم الاربعاء ، في مقر الهيئة بعاصمة المحافظة عتق بكافة العاملين في حقل الصحافة والإعلام على ضرورة العمل على بث روح التعاون والتسامح والإخاء والمحبة بين ابناء شبوة ، واحترام قدسية الكلمة ، وعدم الانجرار الى الى مصائد الاشاعات والحروب الكلامية التي تشن على وسائل التواصل الاجتماعي ، منوها الى خطورة التداولات الاخبارية الكاذبة التي تتناولها هذه الوسائل على حياة الفرد والمجتمع والسلم الاجتماعي .

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وقال على رجال الصحافة والإعلام في المحافظة العمل بمهنية عالية من أجل تكريس الجهود وتوحيدها لخدمة المحافظة . واستعرض اللواء احمد مساعد اهداف الهيئة موضحا اانها تسعى للم شمل ابناء المحافظة وتوحيد صفوفهم والمشاركة في تحسين مستويات الخدمات العامة فيها والحفاظ على امنها واستقرارها والعمل على ايجاد مخارج عملية لظاهرة الثأر والاقتتال القبلي الذي له مضاره الكثيرة على امن المحافظة وتنميتها ، والعمل كذلك على مساعدة قيادة المحافظة والوقوف الى جانبها ودعم توجهات لخدمة ابناء المحافظة وتحقيق متطلبات من مشروعات التنمية. كما تطرق الى مستجدات الاوضاع على صعيد المحافظات الجنوبية ، واستهجن دعوات المجلس الانتقالي الى اسقاطها وتحريرها ، وتسآل عن تحريرها ممن من اهلها او من الاصلاح الذي يمثل واحدا من الأحزاب اليمنية المعترف بها. وقال يدعون الى تحرير بيحان ممن يحرروها من اولئك الابطال الذين ضحوا بأرواحهم وفلذات أكبادهم من أجل تحريرها من جحافل الحوثي ام تحرير المعسكرات من قوات الشرعية وهم كلهم من ابناء شبوة وحضرموت وابين والمهرة . داعيا قيادة المجلس عن التوقف عن هذه الممارسات والاكتفاء بإسقاط مؤسسات الدولة في عدن والتي وصفها بأنها انقلاب متكامل الاركان على الشرعية ، وناشدهم بالاستفادة من تجارب اليمن في الحروب التي يعيشها من خمسين عاما شمالا وجنوب والعمل على اجتناب قتال الاخوة وتحريم سفك دمائهم . وقال : “من السهل عملية اسقاط الادارات والمعسكرات بالمدافع والدبابات ولكن عليكم العمل على تقديم نموذج يحتذى به في عدن ويعكس قدراتكم في الادارة والعمل على تحسين الخدمات . واجزم اللواء مساعد بان شبوة ستظل جزء من جغرافية الجنوب كما هي جزء من جغرافية اليمن الطبيعية ، واستنكر الدعوة للانفصال من قبل بعض القوى او المحافظات ، وقال بان هذا شأن يخص ابناء اليمن عامة في الشمال والجنوب ، وهم من يقرر عبر استفتاء عام البقاء مع الوحدة او الاقاليم او الانفصال . والمح مساعد حسين بان قيادة تحالف دعم الشرعية قد فشلت في حرب اليمن ولم تستطع الوفاء بوعودها في القضاء على انقلاب الحوثي واستعادة الدولة الشرعية الى العاصمة صنعاء بعد مايقارب خمسة اعوام من الحرب. لافتا الى انها تسعى على تغطية فشلها في ادخال الجنوب في اتون حرب لا ناقة له فيها ولاجمل . وحذر اللواء احمد مساعد حسين من مغبة اجتياح شبوة بقوة السلاح او الزج بها في أتون الصراعات ، منوها الى تبعاتها الغير محمودة على مختلف المستويات ، معربا عن رفضه لمثل هذه الحماقات وقال بان شبوة هي العمق الاستراتيجي لليمن ولها ارتباط جغرافي مفتوح بمختلف المحافظات شمالا وجنوبا والزج بها في الحرب رهان خاسر في الاول والخير. وجدد تأكيده بان شبوة لديها ثلاث مكونات عسكرية وامنية قادرة على تأمينها وحمايتها من الارهاب والتطرف ، الذي عبر عن ادانة ابناء شبوة جميعا لمختلف أشكاله وصوره واستعدادهم لمحاربة اوكاره ان وجدت دون الحاجة للاخرين . حضر المؤتمر الصحفي عضو رئاسة الهيئة وكيل المحافظة الشيخ عبدربه الربيزي

