شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار.. تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الخميس ،تراجعا كبيرا بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: Advertisements أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 155ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 157 ريالا. الدولار الأمريكي 583 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 156 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ158 ريالا الدولار الأمريكي 592 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الدولار.. تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.