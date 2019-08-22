شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز جباري يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تدخل مدير مكتب الرئاسة في بيان هيئة رئاسة البرلمان .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري على ماورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس ونشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"".

وأوضح جباري في تصريح صحفي أن هيئة رئاسة المجلس لن تسمح بالتدخل في أعمالها أو البيانات الصادرة عنها ولايحق لأي جهة التدخل في أعمال المجلس نافيا الأنباء التي تتحدث عن تدخل مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي في البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بالحذف أو التعديل والإضافة.

وأكد جباري أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة داعيا وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة والمصداقية والعمل من أجل المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح والأطماع.

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