شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انزال مظلي للقوات السعودية في هذه المحافظة يستبقها وصول لواءين بكامل العتاد العسكري ( شاهد الصور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية لـ يمن فويس قبل قليل وصول 2 ألوية عسكرية إلى محافظة شبوة بكامل عتادها العسكري .

وطبقا للمصادر فقد تزامن مع وصول القوات السعودية انزال مظلي للجنود السعوديين في مطار عتق بالمحافظة . اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements واشارت المصادر إلى انسحاب قوات النخبه الشبوانية الى منطقة خشم العين والغاء اي تفاوض معها بعد ايكال مهمة البسط على مناظق شبوة لقيادة محور عتق.

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