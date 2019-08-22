شكرا لقرائتكم خبر عن ليست الوحدة اليمنية.. هاني بن بريك يكشف عن الخطأ الذي ارتكب في الجنوب! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي جنوبي بارز أن الخطأ الذي ارتكبه الجنوبيون ليس الوحدة، لأن الوحدة أمل كل عربي . وقال نائب ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “الخطأ التاريخي الأكبر الذي ارتكبه الجنوبيون لم يكن في الوحدة؛ لأن الوحدة كانت أمل كل عربي، وتجربتها مع اليمن كانت الأمر من كل تجارب الوحدة العربية”. اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements وأضاف بن بريك: “ولو كان في اليمن – الشمال – عقلاء ونوايا سليمة كانت مخالصة كما صنع عبدالناصر مع سوريا”. وأختتم تغريدته بالقول: :خطأنا التاريخي الأعظم كان في يمننة الجنوب” .

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