شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد عسكري رفيع بقوات الحرس الجمهوري .. هل أقدم الحوثيون على تصفيته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي قائد عسكري رفيع من منتسبي ما كان يعرف بـ"الحرس الجمهوري" التابع للرئيس السابق بحادث مروري، وسط تكهنات بتعرضه لعملية تصفية على يد الحوثيين.

وأكدت المصادر، أن العميد الركن محمد حسين البخيتي، القائد السابق للواء 62 حرس جمهوري، قتل بحادث مروري في منطقة سمارة شمال محافظة إب.

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وبحسب المصادر، فإن البخيتي، توفي إثر انقلاب الطقم الذي كان يقله، حيث تم نقله إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب، إلا أنه توفي بعد فترة وجيزة من وصوله، هو وعدد من مرافقيه.

والبخيتي، من أبرز الضباط الموالين للرئيس السابق، كما أنه كان من قادة الحرس الجمهوري، الأوفياء لنجل صالح، وهو ما يثير الشكوك حول ما إذا كان قد تعرض للتصفية على يد الحوثيين.

وتقلد البخيتي عدد من المناصب القيادية في قوات الحرس الجمهوري، من بينها قيادة اللواء 30 ميكا مدعم حرس جمهوري في يريم، وقيادة اللواء 22 مدرع حرس جمهوري في تعز، وقيادة اللواء 111 في أبين، وقيادة اللواء 62 حرس جمهوري في مديرية أرحب.