شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يتخذ مواقف صارمة تربك زعيم الانقلاب عيدروس الزبيدي في جدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، دعم بلادة للشرعية اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار.

وناقش خلال لقائه" اليوم الأربعاء" قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، التطورات الاخيرة في جنوب اليمن، إلى جانب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

اخر الاخبار من "الخليج 365" :

Advertisements

وثمن الأمير خالد قبول المجلس لدعوة المملكة للحوار، واستجابتهم لطلب التحالف بوقف إطلاق النار، وعدم التصعيد عسكرياً أو إعلامياً، مطالباً بالتهدئة الكاملة.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي، على ضرورة حل الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة، والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية، المهدد والعدو الرئيسي لليمن، أرضاً وشعباً، وعدم القبول بتسليم اليمن لولاية الفقيه.

وأشار الأمير إلى أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار، بعيداً عن استخدام القوة؛ حيث لن يستفيد من ذلك سوى النظام الإيراني وذراعه الحوثية في اليمن.