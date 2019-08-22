النخبة الشبوانية تشتبك مع الإصلاح في شبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
تدور في هذه الأوقات اشتباكات كبيرة بين قوات المجلس الانتقالي النخبة الشبوانية وقوات الإصلاح التابعة للجنرال الاحمر في مداخل مدينة عتق .
وقالت المصادر محلية أن تعزيزات كبيرة تابعة لقوات النخبة الشبوانية وصلت قبل لحظات وتدور حاليا اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في مداخل واجزاء من مدينة عتق .
وكانت وساطة سعودية، وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مدينة عتق، على رأس تعزيزات عسكرية ضخمة، وباشرت أعمال الوساطة بإجبار مليشيات الإصلاح، الموالية لحكومة الفار هادي على الانسحاب من أحد الألوية في المدينة على غرار انسحاب اللواء 21 ميكا من المدينة .
ووفقاً لمصادر محلية في شبوة، فإن التعزيزات العسكرية التي رافقت لجنة الوساطة السعودية، تمركزت في مطار عتق، تحت ذريعة منع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من التوسع والسيطرة على المدينة.
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