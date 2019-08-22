إتفاق سعودي إماراتي لإسقاط ثالث محافظة جنوبية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة مؤرشفة

الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر خاصة عن إتفاق سعودي إماراتي يقضي بإسقاط محافظة شبوة بأيدي قوات النخبة الشبوانية التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي .

واكدت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” بأن التعزيزات العسكرية السعودية التي وصلت اليوم الخميس، إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) تأتي بعد ساعات قليلة من إنسحاب أكبر لواء عسكري موالي لحكومة هادي بالمحافظة.

واشارت المصادر الى أن القوات السعودية تمركزت في مطار عتق تحت ذريعة منع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من التوسع والسيطرة على المدينة.

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معتبرة انسحاب اللواء 21 ميكا المتواجد قرب المطار في عتق الى أطراف المدينة من جهة مأرب بتاءاً على توجيهات مفاجئة من حكومة هادي يعد دليلاً واضحاً على رغبة السعودية في تسليم المدينة للإمارات، وذلك على غرار ما حدث في عدن عقب إنسحاب القوات السعودية من المناطق التي سيطرت عليها الحكومة خلال الايام الأولى من اندلاع المواجهات بين المجلس الانتقالي وقوات هادي بعدن، الامر الذي ادى الى تغيير المعادلة العسكرية لصالح الانتقالي.

وبحسب المصادر فإن قوات النخبة الشبوانية التي سبق وان وقعت على اتفاق مع السلطات المحلية الموالية لحكومة هادي بالتهدئة، ترى بأن التعزيزات الجديدة تعد انتهاكا لاتفاق التهدئة ، الامر الذي سيمكنها من المضي في اقتحام المدينة والسيطرة عليها، امام صمت حكومة هادي.

وتعد محافظة شبوة ثالث محافظة يمنية سيسطر عليها المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات وذلك بعد اسقاطها لمحافظتي عدن وأبين.