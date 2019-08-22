شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن تفعيل 70 اتفاقية للرئيس الراحل.. وأول دولة تعين سفيرًا لها في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول في جماعة الحوثي ، الخميس، إن إيران تعتزم تعيين سفير لها خلال الفترة المقبلة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ نهاية العام 2014.

وقال إن تفعيل التبادل الثقافي، وتعزيز العمل الإغاثي والإنمائي ليس فقط عبر الحكومة، وإنما كذلك عبر المنظمات والجمعيات والفعاليات الشعبية في إيران.

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- جماعة الحوثي تعلن تفعيل 70 اتفاقية للرئيس الراحل.. وأول دولة تعين سفيرًا لها في صنعاء



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جاء ذلك في تصريحات أدلى به إبراهيم الديلمي، الذي عينته جماعة الحوثي سفيرًا لها في طهران.

وأوضح الديلمي أن المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسات متعددة لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع إيران تتمثل في تعيين سفير جديد لطهران بصنعاء.

وأشار، في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة اليومية الخاضعة للحوثيين، إلى إعادة العمل بالاتفاقيات السابقة التي وقعها اليمن وإيران خلال العقود الماضية.

وذكر أن 70 اتفاقية موقعة وجاهزة للتنفيذ تشمل المجالات الزراعية والطبية والتعليمية والاقتصادية والخدمية سيم جدولتها وفقا للظروف والاحتياجات.

وقال إن تفعيل التبادل الثقافي، وتعزيز العمل الإغاثي والإنمائي ليس فقط عبر الحكومة، وإنما كذلك عبر المنظمات والجمعيات والفعاليات الشعبية في إيران.

والسبت، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام أن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران.