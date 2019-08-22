شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عشرات النساء السعوديات يحرقن النقاب وينشر صورهن دون حجاب (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت ناشطات سعوديات إلى حظر النقاب في المملكة، ودعم حملة تحرر المرأة السعودية من القيود التي تفرضها السلطات والمجتمع السعودي على النساء.

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- شاهد عشرات النساء السعوديات يحرقن النقاب وينشر صورهن دون حجاب (صور وفيديو)



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ودشنت الناشطات، وسما -تصدر قائمة الأكثر تداولا- تحت عنوان "#أنا_مغصوبة_على_النقاب"، سردن من خلاله قصص نساء أجبرن على ارتداء ملابس معينة نزولا عند رغبة العائلة أو المجتمع، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت، ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعشرات الفتيات وهن يحرقن ويمزقن النقاب فيما نشرت أخريات صورهن دون حجاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدشين وسوم في السعودية تطالب بحظر النقاب. والعام الماضي أطلقت حسابات على "تويتر"، وسما تحت عنوان "#حرق_ النقاب" أثار موجة سخط عارمة بين السعوديين على "تويتر"، بعد أن حقق تفاعلا واسعا فاق الـ120 ألف تغريدة، بعضها باللغة الإنجليزية.

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