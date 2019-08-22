مساعٍ حوثية لاستحداث مستشفى ميداني لمقاتليها داخل حرم جامعة صنعاء

أفادت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تسعى إلى إقامة مستشفى ميداني تابع لها، داخل حرم جامعة صنعاء.

وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن المليشيا تقوم بترتيبات تسعى لاستحداث مستشفى ميداني تابع لها، في الحرم الجامعي بجامعة صنعاء، وذلك سعياً منها للحصول على المزيد من أموال المانحين، و استخدامه في علاج الجرحى والمصابين التابعين لها.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي، تسعى إلى استثمار كوادر بشرية و صحية من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة صنعاء، القابعة تحت سيطرتهم في خدمة مشروعهم الانقلابي، واستقبال جرحى مقاتليها القادمين من مختلف جبهات القتال.

وفي وقت سابق من العام الجاري شكى ملاك مستشفيات خاصة بصنعاء، من تضييق المليشيات ضدهم ،واجبارهم على استقبال جثث قتلى، ومصابين من مقاتليهم.

وتسخّر مليشيا الحوثي الانقلابية، كل مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها الانقلابي، كما تعمل على نهب ومصادرة المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية، لصالح قيادات عليا ، وفق تقارير عدة.

