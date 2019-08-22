شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الدولار يقفز أمام الريال اليمني .. وهذه أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علم ” الميدان اليمني ” من مصادر مصرفية ، أن الريال اليمني يستمر في هبوطه امام العملات الأجنبية اليوم الخميس . وكانت أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، اليوم الخميس 22 أغسطس 2019م ، على النحو التالي: أخبار قد تهمك: Advertisements الدولار: أسعار الشراء || 587 ريالًا ، أسعار البيع || 592 ريالًا. الريال السعودي: أسعار الشراء || 153 ريالًا ، أسعار البيع || 154 ريالًا. أما في عدن فكان سعر صرف الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني على النحو التالي: الدولار: أسعار الشراء || 598 ريالًا ، أسعار البيع || 602 ريالًا. الريال السعودي: أسعار الشراء || 156.5 ريالًا ، أسعار البيع || 157.5 ريالًا. وتشهد أسعار الصرف في صنعاء وعدن ارتفاعا وعدم استقرار للريال اليمني امام العملات الاجنبية بشكل واضح . يشار إلى أن أسعار الصرف تختلف بشكل طفيف من محل إلى أخرى بفوارق بسيطة من وقت لآخر .

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