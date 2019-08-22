شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بيان لقوات المجلس الانتقالي في عدن حول الاحداث الجارية بقصر المعاشيق وكشف بالاسم من يقف وراءها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدرت قوات اللواء خامس دعم وإسناد بيانا اوضحت فيه طبيعة الاحداث المتسلسلة التي انتهت بنهب معدات وذخائر واشياء اخرى من قصر المعاشيق بمنطقة حقات.

واتهمت قوات اللواء خامس دعم وإسناد ـ في بيان لها تلقى "يمن الغد " نسخة منه ـ اتهمت قوات الحماية الرئاسية بعملية النهب ثم فتح الابواب امام المواطنين للنهب.

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يعد "يمن الغد" نشر نص بيان اللواء الخامس كما ورد:-

نود توضيح تفاصيل ما حدث من أحداث سلب ونهب في قصر معاشيق وحقيقه ما حصل كالتالي ..

حيث انه وبعد سيطرتنا في الاسبوع الماضي على المعاشيق اتت لجان اشرافيه من قبل الاخوة الاشقاء في التحالف العربي وعلى راسهم الاخوة من القوات السعودية.

حيث طلبوا منا الانسحاب من المعاشيق وكافه بواباتها وقيامهم هم بتأمينها مع قوات اللواء الاول حماية رئاسيه بقياده سند الرهوة قائد اللواء حيث قمنا بالامتثال لذلك تقديرا منا للأخوة الأشقاء من القوات السعودية وعلى ان تبقى قواتنا على مداخل ومخارج كريتر وايضا تامين المداخل القريبة من البوابات الرئيسية لقصر معاشيق..

وللأسف الشديد فقد قامت قوات اللواء الاول حماية رئاسية بكسر مخازن السلاح والذخيرة وقاموا بنقلها من اتجاه البحر عبر زوارق أعدت لذلك حيث بدئت عمليه النهب لمخازن السلاح منذ الأمس وعندما شارفت عصر الأربعاء على الانتهاء اوعزوا لعناصر لهم كانت تتواجد في شعب العيدروس والقطيع بالدخول إلى القصر ونهب وسرقه ما تبقى وبعد ذلك تدفق المئات من الأهالي والمواطنين لدخول القصر والنهب بعدما فتحت لهم قوات سند الرهوه".

وإننا نحن في قوات الدعم والإسناد بقياده العميد مختار النوبي قد قمنا من فورنا بنشر قواتنا على كافه المواقع المحيطة بالقصر من اتجاه شعب العيدروس والقطيع وقمنا بتشديد الحرسات بالقرب من البوابات الرئيسية للقصر ولم نتدخل حينها باتجاه بوابات القصر الرئيسية نظرا واحتراما منا للاتفاق الذي تم بيننا وبين الأشقاء من القوات السعودية وبعدها تواصلنا بهم فطلبوا منا التقدم والسيطرة على بوابات القصر وعدم السماح لأي كان بالدخول لأجل فرض السيطرة الامنية والسيطرة على الوضع لتوقيف عمليات النهب والسلب نتيجة انسحاب وهروب كافه قوات الحماية الرئاسية بقياده سند الرهوه من البحر بعد نهبهم لكافه الاسلحة والمخازن.

وإننا إذا ناسف لما حصل وما قام به لواء الحماية الرئاسية الاول من عمليات نهب وسلب بالرغم من وقوف القوات السعوديه بجانبهم ودعمها لهم بكل شيء ..

إلا أننا نود أن نقول لقوات التحالف العربي أنه ليس هناك قوات حقيقيه صادقه معكم غير قوات المجلس الانتقالي.

وإننا مستعدون للبقاء وحمايه المعاشيق حمايه كامله إلى جانب قواتكم المتواجدة هناك

ونطمئن كافه أهالي عدن والجنوب عامه إن الأمور اصبحت تحت السيطرة وكل شيء على ما يرام.

المكتب الاعلامي لقوات اللواء الخامس دعم واسناد

21/8/2019