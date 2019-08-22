شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قوات عسكرية سعودية ضخمة تصل اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements شفت مصادر محلية عن وصول عتاد عسكري سعودي أمس الأربعاء، إلى محافظة مارب، رجحت مصادر أن يتم تسليمه للجيش اليمني لتعزيز موقفه في مواجهة المتمردين الحوثيين في الشمال.

وقالت مصادر عسكرية وصحفية أن نحو 30 ناقلة محملة بالعتاد العسكري، وصلت إلى محافظة مارب قادمة من السعودية.

وتضمن العتاد قرابة 60 عربة مدرعة وأطقم وعتاد آخر.

وقال مصدر عسكري إن العتاد دعم للمناطق العسكرية في المعارك ضد الحوثيين.

وأضاف المصدر أنه سيتم توزيع العتاد عبر قيادة قوات التحالف التي تتواجد في محافظة مأرب.

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