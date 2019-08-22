شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المجلس الانتقالي: قوات الاخوان تنقلب على اتفاق عتق وترفض مغادرة شبوة والوضع يتوتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements فادت مصادر في قيادة فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ان القوات الموالية للاصلاح انقلبت على اتفاقيات الليلة الماضية والتي قضت بمغادرتها عاصمة المحافظة .

واوضحت المصادر بان اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة امتنعت عن مغادرة محافظة شبوة رغم موافقتها يوم امس.

وقالت المصادر ان هذه القوات التابعة لحزب الاصلاح انقلبت على اتفاق انسحاب القوات الموالية للاحمر من مدينة عتق بمحافظة شبوة الذي كان يفترض البدء به صباح اليوم بعد اتفاق عقد بين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المجلس الانتقالي بشبوة.

ونفى المصدر ان تكون هناك لجنة من التحالف تمنع مغادرة قوات الإصلاح من المدينة.

وكانت السلطة المحلية بشبوة وافقت امس على إنسحاب قوات اللواء ٢١ ميكا والقوات الخاصة من العاصمة عتق باتجاه محافظة مأرب وإزالة اي استحداثات عسكرية وأمنية تمت خلال الفترة الماضية لمواجهة قوات النخبة.

وشدد الاتفاق على إبعاد أي عناصر شمالية من كافة التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة عتق.

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