شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. طائرة سعودية خاصة تغادر مطار عدن بعد اخذها هذا القائد العسكري الجنوبي البارز.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - غادر عدن عصر اليوم عدد من قادة ألوية الحماية الرئاسية بطائرة سعودية خاصة إلى الرياض ومنهم اللواء سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية في معاشيق.

وأكدت مصادر خاصة لموقع(يمن دايركت) اقتحام مجموعة من الحزام الأمني القصر الرئاسي واستيلائها على تجهيزات وأثاث ومعدات فنية. فيما منع قادة الكتائب السعودية المكلفة بحماية القصر محاولة نهب مخزن للسلاح. أخبار قد تهمك: Advertisements

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