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الإطاحة بـ‘‘حليمة بولند’’ بعد ارتكابها ‘‘المحظور’’ أمام الجماهير في شوارع اسطنبول .. شاهد (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد نشرها فيديو تظهر فيه برفقة مجموعة من الحراس في اسطنبول، أعرب الكثيرون من متابعي الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن استيائهم من الفيديو المنشور، وسخروا من حليمة بولند بسبب الهالة التي أحاطت بها نفسها، وبالعدد الكبير من الحراس المحيطين بها وكأنها نجمة عالمية.

وقالت بولند في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات": "بسبب الأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في اسطنبول وأنا رايحة تقسيم التي صار فيها الحادث أمس، قامت الشركة التي استضافتني في اسطنبول بتوفير حراسة لي".

 

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وعلق البعض على الفيديو والصورة المنشورين في "سناب شات" لبولند وهي برفقة مجموعة من الحراس بقولهم: "إنهم لا يعرفونها في اسطنبول كي يتم استضافتها، لكنها لقمة العيش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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