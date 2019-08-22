شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: “قناة العربية” تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت قناة العربية السعودية قبل قليل افشال علمية إرهابية حوثية على الحدود السعودية. وقالت القناة في خبر عاجل "اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها #ميليشيات_الحوثي باتجاه مدينة #خميس مشيط". أخبار قد تهمك: Advertisements تفاصيل اوفى لاحقا....

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــــاجل: “قناة العربية” تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.