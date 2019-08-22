عدن .. إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في التواهي والمعلا ومصادر تكشف السبب 

الخميس 22 أغسطس 2019

المؤسسة العامة للكهرباء

كتب الخليج 365

كشفت المؤسسة العامة للكهرباء عن سبب الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مديريتي التواهي والمعلا بالعاصمة المؤقتة عدن .



وقالت المؤسسة أنه سيكون هناك تكرار في انقطاعات التيار الكهربائي هذا المساء يعود بسبب خلل في خط شيناز حجيف بالدائرة 2 وتحميل تغذية المديريتن الى الخط الاخر .. مشيرة إلى أنه تم فورا إرسال فريق عمل للبدء باصلاح العطل ليتسنى عودة الخط المتضرر واعادة تشغيل التيار بشكل طبيعي في احياء المديريتين .

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وتوقعت المؤسسة وحسب افادة المهندسين المناوبين انه قد يستغرق اصلاح الخلل في خط شيناز حجيف لساعات .. معربة عن أسفها لهذه الإنقطاعات الخارجة عن إرادتهم .

وبحسب المؤسسة فإنه برنامج الإنطفاء في احياء المعلا والتواهي والقلوعة من المحتمل يكون ساعتين لاصي وساعتين طافي حتى استكمال اصلاح الخلل من قبل فريق العمل .

وادى خلل فني في محطة شيناز الى خروج جزئي لمنظومة كهرباء عدن عن الخدمة، مما تسبب في انطفاء 4 مديريات في العاصمة عدن وهي كريتر، المعلا، خورمكسر، التواهي .

وعاد التيار الكهربائي إلى مديريتي كريتر وخور مكسر بعد إنطفاء دام ساعة واحدة، ولاتزال الفرق الهندسية تعمل حاليا على اصلاح الخلل الفني المتبقي في الدائرة 2 شيناز حجيف واعادة التيار إلى مديرية المعلا والتواهي