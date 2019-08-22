عدن .. إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في التواهي والمعلا ومصادر تكشف السبب 

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الخميس 22 أغسطس 2019
المؤسسة العامة للكهرباء
كتب
الخليج 365
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء عن سبب الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مديريتي التواهي والمعلا بالعاصمة المؤقتة عدن .
وقالت المؤسسة أنه سيكون هناك تكرار في انقطاعات التيار الكهربائي هذا المساء يعود بسبب خلل في خط شيناز حجيف بالدائرة 2 وتحميل تغذية المديريتن الى الخط الاخر .. مشيرة إلى أنه تم فورا إرسال فريق عمل للبدء باصلاح العطل ليتسنى عودة الخط المتضرر واعادة تشغيل التيار بشكل طبيعي في احياء المديريتين .
وتوقعت المؤسسة وحسب افادة المهندسين المناوبين انه قد يستغرق اصلاح الخلل في خط شيناز حجيف لساعات .. معربة عن أسفها لهذه الإنقطاعات الخارجة عن إرادتهم .
وبحسب المؤسسة فإنه برنامج الإنطفاء في احياء المعلا والتواهي والقلوعة من المحتمل يكون ساعتين لاصي وساعتين طافي حتى استكمال اصلاح الخلل من قبل فريق العمل .
وادى خلل فني في محطة شيناز الى خروج جزئي لمنظومة كهرباء عدن عن الخدمة، مما تسبب في انطفاء 4 مديريات في العاصمة عدن وهي كريتر، المعلا، خورمكسر، التواهي .
وعاد التيار الكهربائي إلى مديريتي كريتر وخور مكسر بعد إنطفاء دام ساعة واحدة، ولاتزال الفرق الهندسية تعمل حاليا على اصلاح الخلل الفني المتبقي في الدائرة 2 شيناز حجيف واعادة التيار إلى مديرية المعلا والتواهي
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