إصابة جندیان من قوات حزام أبین بانفجار عبوة ناسفة في المحفد

قوات الحزام الأمني

كتب الیمن العربي - خاص

أصیب جندیان من قوات الحزام الأمني، مساء الیوم الخمیس، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مدیریة المحفد بمحافظة أبین جنوب البلاد. وأكد مصدر إصابة جندیان من قوات التدخل السریع التابعة للحزام الامني، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في الطریق العام بجانب معسكر قوات الحزام الأمني في مدیریة المحفد بمحافظة أبین. وكانت قوات المجلس الانتقالي سیطرت على محافظة أبین الیومین الماضیین، بعد أیام فقط من سیطرتها على عدن.



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