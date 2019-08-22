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قصف حوثي هو الأعنف على مواقع المشتركة بالدبابات شرق الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قصف حوثي هو الأعنف على مواقع المشتركة بالدبابات شرق الحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

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 وقال مصدر عسكري إن عناصر المليشيات المتمركزة في المدينة شنت قصفاً هو الأعنف على مواقع القوات المشتركة بالدبابات والمدفعية الثقيلة في تصعيد جديد للعمليات التي تنفذها المليشيات في محافظة الحديدة. 

ووفقاً للمصدر، فقد تزامن القصف مع عمليات إطلاق نار مكثفة من مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة من نوع 12.7 وسلاح 14.5 وسلاح عيار 50. 

وكانت المليشيات قد قصفت في وقت سابق مطاحن البحر الأحمر بالقذائف المدفعية مخلفة حرائق وأضراراً بالغة بالمكان 

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