مراسلنا.. وساطة قبلیة تنجح في احتواء صراع وشیك بین قبیلتین في الجوف

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الخميس 22 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
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الیمن العربي - خاص
نجحت وساطة قبلیة، الیوم الخمیس، في احتواء صراع وشیك بین قبیلتین بمحافظة الجوف شمال البلاد.
ً نشب بین قبیلتي همدان وآل صیدة بعد محاولة الأخیرة حفر بئر میاه میاه جوفیة ارتوزایة في
وقال مراسل "الیمن العربي" ان خلافا مدیریة الحزم مركز محافظة الجوف. وأكد المراسل ان قبیلة همدان منعت قبیلة آل صیدة من حفر البئر كون الارض متنازع علیها وتقع بالقرب من جبل اللوذ شرقي الحزم. ً من وجهاء وأعیان محافظة الجوف نجحت في احتواء الصراع بین القبیلتین والحیلولة دون اندلاع أیة
وأكد ان وساطة قبلیة تضم عددا مواجهات مسلحة حتى یتم حل مشكلة الخلاف على الارض المتنازع علیها.
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