شبوة تحدد موقفها من المجلس الإنتقالي الجنوبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

شن القيادي في الهيئة الشعبية بمحافظة شبوة، اللواء احمد مساعد حسين، هجوماً حاداً على ثلاثي الشر في جنوب اليمن ( السعودية، الإمارات، هادي وحكومته),

حيث اشار في مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء الى ان المجلس الانتقالي بات على وشك إعلان مجلسه الرئاسي وتشكيل الحكومة وترسيم الحدود.

واتهم اللواء مساعد وهو أحد اكبر وجاهات شبوة ووزير سابق، خلال المؤتمر الإمارات والسعودية بالتواطؤ والسماح بالصراع في عدن، مشيرا الى أن حكومة هادي تتلقى دعمها من السعودية بينما “المجلس الانتقالي” يتلقى دعمه من الإمارات، ولو طلبت السعودية والإمارات منهم التوقف لما أطلقت طلقة واحدة في عدن.

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وقال مساعد، ان التحالف انهزم في مواجهة مع انصار الله وقام بتحويل المعركة الى الجنوب. مشيرا الى أن التحالف وعد العالم بانه سيقضي على خصومه في اليمن خلال أسابيع وأشهر وسيعيدون هادي الى صنعاء، الا أنه وبعد مرور أربع سنوات ونصف لم يحقق ذلك.

واتهم مساعد الانتقالي بتجنيد عناصر من تنظيم داعش في صفوف قواته، وقال: نعرف ان هناك وحدات متكاملة شكلها الانتقالي من عناصر الارهاب، بحجة اصلاح الاعوجاج لديهم والجلوس معهم واقناعهم.

وطالب مساعد أبناء شبوة بالوقوف صفا واحدا لمنع الفتنه، والوقوف امام أي قوات تأتي من خارج المحافظة.

وعن موقف الهيئة حيال الاحداث الأخيرة قال ان الهيئة ليست مع هادي وليست مع الانتقالي وستسعى لتجنيب المحافظة المواجهات وهي ستقف مع أي طرف يقدم خدمات للمحافظة وابنائها.