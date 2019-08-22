مركزي عدن يوقف نشاطه في المحافظات المحتلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن قالت مصادر مصرفية في محافظة عدن أن البنك المركزي في المحافظة اوقف نشاطه اليوم الخميس . وأوضحت المصادر أن البنك أغلق أبوابه أمام كافة المعاملات واشعر موظفيه بمغادره البنك الى اشعار اخر لم يتم تحديده . ويأتي هذا الاجراء في ظل الصراع الدائر في المحافظات الجنوبية بين فصائل المرتزقة ، لا سيما بعد سيطرة المجلس الانتقالي الممول اماراتيا على عدن.

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