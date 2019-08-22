بالفیدیو.. الاشغال العسكریة بالمقاومة الوطنیة تعید تأهیل الطریق الساحلي بالحدیدة

وحدة الأشغال العسكریة بالمقاومة الوطنیة

كتب الیمن العربي - الحدیدة

دشنت وحدة الأشغال العسكریة بالمقاومة الوطنیة الیوم الخمیس أعمال إعادة تأهیل الطریق الساحلي الرئیسي الرابط بین مدینتي المخا والخوخة بالساحل الغربي. وتشمل أعمال إعادة تأهیل الطریق الساحلي التي جاءت وفق توجیهات العمید الركن طارق محمد عبداالله صالح قائد المقاومة الوطنیة عضو قیادة القوات المشتركة ترمیم التهتكات ومعالجة الأضرار التي تعرضت لها الطریق الرابط بین مدینتي المخا والخوخة بفعل سیول الأمطار الغزیرة التي شهدتها مناطق الساحل الغربي مؤخرا. وسبق أن تعرضت عبارات المیاه في طرق الساحل الغربي لأعمال تخریب وتفجیر ممنهج من قبل الملیشیات الحوثیة قبل دحرها من تلك المناطق ، وهو ما ضاعف من تأثیرات سیول الأمطار هذا العام لیتسبب بانهیارات وتهتكات في الطریق الساحلي الممتد من مدینة المخاء والخوخة. ومع تدشین أعمال إعادة تأهیل الطریق الساحلي الغربي بین مدینتي المخا والخوخة عبر الأهالي عن شكرهم وتقدیرهم للعمید طارق محمد عبداالله صالح قائد المقاومة الوطنیة وجهوده في التخفیف من معاناة المواطنین، مثمنین هذه المبادرة واللفتة الهامة المتعلقة بحیاة الناس وتنقلاتهم في أهم شریان رئیسي، سیما مع تزاید حوادث الطرقات بفعل الأضرار التي لحقت بالطریق الساحلي نتیجة سیول الأمطار مؤخرا.



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