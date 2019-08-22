مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني يتفقد فرق نزع الالغام بعدد من المحافظات (صور)

الخميس 22 أغسطس 2019

تفقد فرق نزع الألغام

كتب الخليج 365 - خاص

تفقد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عدداً من الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني العاملة في الميدان في نزع وتفكيك الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بعدد من المحافظات.

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وقال مراسل "الخليج 365" ان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام أمين العقيلي قام بزيارة ميدانية لعدد من الفرق الهندسية العاملة في مجال مسح ونزع وتفكيك الألغام في محافظات الجوف وشبوة ومأرب.

وأكد مدير البرنامج الوطني انه ومنذ بداية هذا الأسبوع عادت جميع فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الى مواقع عملها الممتدة من ضواحي مدينة الحديدة مرورا بالساحل الغربي ومحافظات تعز و لحج وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف والبيضاء وحضرموت.

وكان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي دشن السبت الماضي عمل الفرق الهندسية الميدانية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.