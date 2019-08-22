قائد محور تعز يوجه بصرف مبلغ إسعافي لجرحى الجيش بالخارج

اللواء الركن سمير الصبري

كتب تعز - الخليج 365

ووفق بيان مقتضب لقيادة محور تعز - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - قضى توجيه قائد محور تعز بصرف 25 مليون ريال كمبلغ اسعافي لجرحى الجيش الوطني في الخارج.

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