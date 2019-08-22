وزير الأوقاف يتفقد أحوال المرضى من الحجاج اليمنيين بمستشفيات مكة

الخميس 22 أغسطس 2019

وزير الأوقاف

كتب Advertisements الخليج 365 - متابعات

زار وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم أحوال المرضى من الحجاج اليمنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات مكة . واطلع عطية على احوال المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز و الملك فيصل وكذا طبيعة الرعاية الصحية المقدمة لهم بعد خضوع بعضهم لعمليات جراحية أو من هم في أقسام الرقود والعناية المركزة.



ووجه الوزير اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج اليمنية متابعة كل المرضى بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة السعودية. وثمن الوزير عطية ما تقدمه المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير ورعاية صحية بالمرضى الحجاج سواء ا اليمنيين أو من الدول الأخرى.

إلى ذلك استمع وزير الأوقاف والإرشاد من المعنيين في وزارة الصحة السعودية واللجنة الطبية اليمنية إلى شرح مفصل عن الحالات و الوفيات من الحجاج ومستوى التنسيق الكبير بين الجانب اليمني والسعودي في استقبال و رصد كل الحالات المرضية و إستكمال علاجها.