أحفاد العباس للتنمية' تقيم حفلا فنيا بالمكلا وتكرم الشاعر عبدالله باوزير

الخميس 22 أغسطس 2019

حفل أحفاد العباس الفني

كتب الخليج 365 - بكر محسن

برعاية كريمة من محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، و بإشراف و تنفيذ مؤسسة أحفاد العباس للتنمية، تم تكريم الشاعر 'عبدالله سعيد باوزير' المعروف بـ'أبو فيصل' صباح الثلاثاء 20 أغسطس/آب الجاري نظير مساهماته الإبداعية في المجال الفني.



وثمن ممثل السلطة المحلية بالمحافظة وكيل شؤون الهضبة الدكتور 'سعيد عثمان العمودي'، العمل الاجتماعي الذي تقوم مؤسسة "أحفاد العباس" للتنمية ودعمها للعمل التنموي في المجتمع واهتمامها بتحفيز وتكريم أبنائها المتخرجين والمتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة.

وألقى رئيس مؤسسة " أحفاد العباس " للتنمية الشيخ 'مبارك باعبود'، كلمة شكر فيها كلا من السلطة المحلية على دعمها للمؤسسة وأنشطتها التنموية، وكذا التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر والمتواصل لعجلة التنمية في حضرموت، كما شكر أمهات الخريجين والمتفوقين على جهودهن المبذولة في تربية ودعم أبنائهن الذين ساروا على درب الاجتهاد فوصلوا.

Advertisements

وخلال الحفل جرى تكريم بعض رواد المجتمع الحضرمي نظير خدماتهم المتميزة للمجتمع، إضافة إلى تكريم الطلاب الخرجيين من آل باوزير، وفقرات شعرية لكلٍ من الشاعر صالح بن جنيد باوزير 'أبوعاطف'، والشاب الشاعر طلال عبدالله باعبود، والشاعر محمد هاشم.

كما تم تقديم لوحة غنائية بعنوان "حضرموت المجد" للشاعر عبدالله باوزير 'ابوفيصل'، أدتها نخبة من فناني حضرموت تمثلت بكلا من محمد صالح بن حميد، وأحمد مرجان، وسالمين رمضان، وانشدوا الكوبليه الأول للوحة الغنائية التي تكونت من 4 كوبليهات، بإيقاعات مختلفة.

وتفاعل الجمهور مع اللوحة الفنية الفريدة من نوعها، ومع وصلاتها الغنائية التي قدمها أيضاً الفنان فهد باوزير 'صوت وزران'، و الفنان عبده باقليص، و الفنان محمد باوزير 'ابن الوادي'، الذين تم تكريمهم خلال الحفل نظير مساهمتهم في إنجاحه.

وتخللت الحفل رقصات اللوحة الفنية أدتها 'فرقة العمال' بقيادة الراقص الشاب مجدي قنزل.

حضر الحفل، العميد ركن 'عويضان سالم عويضان' قائد اركان المنطقة العسكرية الثانية، والعميد ركن 'عمر بادبيس' قائد عمليات المنطقة العسكرية الثانية والعقيد 'عوض بن عكاس'، والمنصب الشيخ 'مبارك سالم باوزير' وعدد كبير من مناصب و مقادمة بعض العشائر و وأعيان حضرموت.