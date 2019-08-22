صحيفة: لولا الإمارات لما كان لـ"الشرعية" اليمنية ذاتها اليوم أي وجود

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، أن موقف الإمارات الداعم لليمن الشقيق سيبقى حياً وسيُبنى عليه الكثير، إذ يكفيها فخراً وعزة أن كوكبة من أبنائها الأبرار روت أرض اليمن بالدماء الزكية التي أثمرت انتصارات، وكانت دائماً مع الشعب الذي رفض المحاولة الانقلابية الحوثية وعملت على تلبية نداء الاستغاثة انطلاقاً من مكانتها وموقعها وقيمها وما تؤمن به وتنتهجه تجاه كل شقيق وصديق يمر بظروف صعبة.



وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " أما بعض الأصوات النشاز التي يحاول البعض الترويج لها، وتحميل الإمارات مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن وعدد من مدن الجنوب، فهذا كلام من أفلسوا ومن لا يهمهم إلا أن تطول الأزمة، فالملايين الذين تجمعوا في عدن لهم موقف لا يمكن أن يكون نتيجة إملاءات .. بل قناعات لها أسبابها ومقوماتها وظروفها التي جعلتها بهذا الاتجاه، وهؤلاء الذين تجمهروا في الشوارع والساحات لم يكونوا بالمئات ولا الآلاف بل بالملايين، وبالتالي لو كان الذين يكيلون الاتهامات الباطلة حريصون على مصلحة اليمن لكان حرياً بهم أن يتفهموا أسباب هذا الحراك والمواقف التي يطرحها ويعبر عنها عوضاً عن تصريحات عمياء بعيدة كل البعد عن الحقيقة بحيث بدا مروجوها أشبه بمن يبحث عن براءة ذمة لا يستحقها .

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وأضافت أن الإمارات لم تتوان لحظة واحدة عن تأكيد كونها شريكاً رئيسياً في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وملتزمة بجميع أهدافه وتوجهاته، ودعم أمن وسلامة واستقرار الشعب اليمني الشقيق، وبالتالي فإن كل الأصوات التي يحاول مطلقوها التغطية على الحقيقة تبقى بعيدة كل البعد عن أي منطق عقلاني أو واقعي، ومع الأسف تعكس جحوداً تجاه من دعم وتبنى القضية التي تهم كل اليمن وشعبه الذي لم يفوت فرصة ليعبر عن تقديره لمواقف الإمارات الأخوية التاريخية المتواصلة.

وتابعت لم ير هؤلاء الذين يقبع بعضهم في حصونهم وفنادقهم، كيف ضحت كوكبة من شباب الإمارات لأجل القضية، وكيف كانت يد الإعمار تواكب ملاحم التحرير، وكيف كان الدعم الإغاثي الإماراتي شريان حياة للملايين من أبناء الشعب اليمني الذين جعلت مليشيات الحوثي وجمود عدد من المسؤولين في الحكومة حياتهم تعاني كل أنواع الصعوبة بمختلف أنواعها.

وذكرت أن الإمارات سارعت منذ أحداث عدن للتعبير عن قلقها، وأكدت أهمية الاحتكام إلى الحوار والعقل وتغليب لغة التفاوض والحكمة لصالح الشعب اليمني لتجنب وقوع الانقسامات والخلافات.

وأضافت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لسحب فتيل الانفجار من جنوب اليمن وتتعاون مع السعودية الشقيقة لحفظ المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب اليمني، بالإضافة إلى دعم المهمة الأممية وكل المبعوثين الذين حاولوا الدفع باتجاه إنجاز الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة الكفيلة بإنهاء صفحة الانقلاب وطيها إلى الأبد، وستبقى الدولة على مواقفها التي تؤكدها دائماً داعمة وحريصة على مصالح الشعب اليمني الشقيق، أما من يرى بمساهماتها بعد كل ما قامت به ودورها الرائد والتاريخي طرفاً داخلياً في اليمن، فسيحتاج الكثير ليرى الصورة الكاملة ويكون قادراً على تقييم المشهد .. وهؤلاء باتت الحاجة ماسة للتأكد من حسن نواياهم.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إنه لولا الإمارات ووقفتها التاريخية وبطولات أبنائها وتضحياتهم الطاهرة بأرواحهم وثباتها وتبني قضية الشعب اليمني المحقة، لربما كان اليمن اليوم قد تم سلخه تبعاً للمخطط الذي تصدت لمواجهته وسارعت لإحباطه يوم كان العالم أجمع يتمهل في حسم خياراته بانتظار معرفة التطورات، ولولا الإمارات لما كانت أغلب أراضي اليمن تنعم بالتحرير وشمس الأمن والاستقرار، ولولا الإمارات لما كان لـ"الشرعية" اليمنية ذاتها اليوم أي وجود.. فالإحسان والمواقف الأصيلة لا يجوز أن يقابلها البعض بفحيح الأفاعي.