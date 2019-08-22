مكتب الصحة والسكان بالمهرة ينعي وفاة والد نائب مدير مكتب الصحة

الخميس 22 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - المهرة نعت الإدارة العامة لمكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة وفاة محمد مبارك مزيون بن معيلي والد الدكتور مبارك بن مزيون نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية والذي وافاه الأجل اليوم ، أثر وعكه صحية ألمت به.

وأعرب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد عن حزنه العميق برحيل والد الدكتور مبارك بن مزيون والذي يعد أحد كوادر وأعيان مديرية سيحوت. وتقدّم مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد بنيابـه عن كافة عمال مؤظفي مكتب الصحة بخالص العزاء والمواساة للدكتور مبارك بن مزيون وأخوانه وكافة أهله وذويه في وافاة المغفور له بأذن الله محمد بن مزيون ، سائلاً المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون ، انا لله وانا اليه راجعون

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